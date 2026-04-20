[서울데이터랩]코스피, 외국인 매도에 6179.97로 하락…반도체 강세에도 대형주 혼조

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 20일 장 초반 외국인 매도 우위 속에 약세를 나타내고 있다. 반도체와 일부 방산·전력기기 종목이 오름세를 보이고 있지만 자동차와 시가총액 상위 일부 종목이 밀리며 지수는 하락 흐름을 이어가는 모습이다.20일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6191.92보다 11.95포인트(0.19%) 내린 6179.97을 기록했다. 지수는 6213.92로 출발한 뒤 장중 6217.10까지 올랐지만, 이후 하락 전환하며 6176.75까지 밀렸다.수급별로는 외국인이 1361억원을 순매도하며 지수에 부담을 줬다. 개인은 1029억원, 기관은 299억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 289억원 순매수였으나 비차익거래가 656억원 순매도로 집계돼 전체적으로는 367억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 확인된다. 코스피 상장 종목 가운데 상승 종목은 272개, 보합은 50개에 그친 반면 하락 종목은 572개로 집계됐다. 거래량은 8억 3860만주, 거래대금은 2조 3681억 9900만원이다.시가총액 상위 종목은 혼조세다. 삼성전자(005930)는 21만 4000원으로 0.93% 내렸고 삼성전자우(005935)는 0.89%, 현대차(005380)는 2.23%, 기아(000270)는 1.38%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.50% 각각 하락했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 1.60% 올랐고 SK스퀘어(402340)는 1.32%, 한화에어로스페이스(012450)는 0.98%, 두산에너빌리티(034020)는 2.86% 상승했다. LG에너지솔루션(373220)은 보합이다.개별 종목별로는 개장 초반 진원생명과학이 24.88% 급등했고 퍼스텍과 주연테크가 각각 10.61% 상승했다. DB하이텍은 8.89%, 대한전선은 8.40% 올랐다. 반면 신풍제약우는 15.34% 급락했고 신풍제약은 10.01%, 에스디바이오센서는 6.44%, 태영건설우는 5.88%, 수산세보틱스는 5.34% 하락했다.최근 코스피는 4거래일 연속 상승 뒤 전 거래일 하락한 데 이어 이날도 약세로 출발했다. 다만 장 초반 고가가 6217.10까지 형성된 점을 감안하면 반도체와 일부 대형주 움직임, 외국인 수급 변화에 따라 장중 변동성이 이어질 가능성이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]