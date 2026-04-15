[서울데이터랩]‘파인텍’ 29.94% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘파인텍’ 29.94% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-15 09:30
수정 2026-04-15 09:30
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15일 오전 9시 15분 파인텍(131760)이 등락률 +29.94%로 상승률 1위를 차지했다. 파인텍은 개장 직후 10분간 386만 7461주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 191원 오른 829원이다.

한편 파인텍의 PER은 -4.91로 상대적으로 과대평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -22.65%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 엑스게이트(356680)는 현재가 1만 2980원으로 주가가 29.93% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 케이씨에스(115500)는 현재 1만 3680원으로 29.91% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 4위 포톤(208710)은 29.88% 폭등하며 3130원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한싹(430690)은 29.85%의 상승세를 타고 6090원에 거래되고 있다.

6위 사토시홀딩스(223310)는 현재가 2585원으로 29.77% 상승 중이다. 7위 아이씨티케이(456010)는 현재가 2만 2600원으로 27.97% 상승 중이다. 8위 서울전자통신(027040)은 현재가 928원으로 22.91% 상승 중이다. 9위 드림시큐리티(203650)는 현재가 2580원으로 22.86% 상승 중이다. 10위 코이즈(121850)는 현재가 3755원으로 20.93% 상승 중이다.



이 밖에도 모니터랩(434480) ▲20.40%, 지니언스(263860) ▲18.05%, 알엔티엑스(123010) ▲17.98%, 라온시큐어(042510) ▲17.85%, 루멘스(038060) ▲16.41%, 쏘닉스(088280) ▲16.24%, SGA솔루션즈(184230) ▲15.53%, 엔투텍(227950) ▲15.31%, 이노인스트루먼트(215790) ▲14.22%, 아스플로(159010) ▲14.20% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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