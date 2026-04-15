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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-15 09:19
수정 2026-04-15 09:19
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15일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 17.56%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다.

삼성전자의 현재가는 214,000원으로 전 거래일 대비 3.63% 상승하며 주가가 상승세를 보이고 있다. 거래량은 1,586,186주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 4.90%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 2.95% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 대한광통신(010170)은 개장 초반부터 -4.17%의 하락률로 하락 중이다. 검색 비율 5위 미래에셋증권(006800)은 -0.83% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 4.31%로 상승세를 보이고 있다. 7위 대우건설(047040)은 7.23%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 OCI홀딩스(010060)는 16.43%의 급등세를 보이고 있다. 9위 삼성SDI(006400)는 0.74% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 에코프로(086520)는 상승률 2.50%로 주가가 상승하고 있다.



이 밖에도 한미반도체(042700) ▲3.17%, 우리로(046970) ▲11.21%, 삼천당제약(000250) ▲2.12%, NAVER(035420) ▲2.73%, 엑스게이트(356680) ▲29.93%, LS ELECTRIC(010120) ▲1.89%, HLB(028300) ▼1.99%, 삼성E＆A(028050) ▲1.74%, GS건설(006360) ▲1.87%, 삼성전기(009150) ▲4.97% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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