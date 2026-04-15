[서울데이터랩]‘광전자’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘광전자’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-15 09:19
수정 2026-04-15 09:19
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15일 오전 9시 15분 광전자(017900)가 등락률 29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 광전자는 개장 직후 5분간 436만 8301주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 4100원 오른 1만 7780원이다.

한편 광전자의 PER은 243.56으로 고평가된 상태로 볼 수 있으며, ROE는 1.77%로 수익성이 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 성신양회(004980)는 현재가 1만 4620원으로 주가가 18.09% 급등하고 있다. 상승률 3위 OCI홀딩스(010060)는 현재 22만 2000원으로 18.02% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 주성코퍼레이션(109070)은 16.67% 상승하며 2695원에 거래되고 있다. 상승률 5위 삼성에스디에스(018260)는 10.96%의 상승세를 타고 16만 8100원에 거래되고 있다.

6위 태영건설우(009415)는 현재가 9400원으로 10.59% 상승 중이다. 7위 대우건설(047040)은 현재가 2만 5950원으로 10.43% 상승 중이다. 8위 한일시멘트(300720)는 현재가 1만 8800원으로 8.99% 상승 중이다. 9위 한국주강(025890)은 현재가 2175원으로 8.21% 상승 중이다. 10위 대한전선(001440)은 현재가 3만 4625원으로 7.70% 상승 중이다.



이 밖에도 아세아시멘트(183190) 7.37%, 삼성전기우(009155) 7.28%, 대원전선(006340) 7.08%, 삼성전기(009150) 6.85% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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