[서울데이터랩]4월 14일 코스피 주요 종목 마감시황

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[서울데이터랩]4월 14일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-14 16:46
수정 2026-04-14 16:46
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4월 14일 한국거래소에 따르면 주성코퍼레이션(109070)은 전 거래일 대비 29.92% 상승한 2310원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. 성신양회(004980)는 29.91% 상승한 1만 2380원에 거래를 마쳤으며, 성신양회우(004985)는 27.93% 상승한 1만 3740원으로 뒤를 이었다. 와이투솔루션(011690)은 21.72% 상승한 6670원에, 계룡건설(013580)은 17.54% 상승한 3만 150원에 각각 거래를 마감했다.

코스피 하락률 상위 종목으로는 SNT에너지가 전 거래일 대비 9.36% 하락한 5만 8100원에 거래를 마감했다. 남선알미우는 7.48% 하락한 1만 4850원에 거래를 마쳤으며, 대한해운은 7.34% 하락한 2650원에 거래를 종료했다. SGC에너지는 6.38% 하락한 5만 2800원, 흥아해운은 6.27% 하락한 3215원에 각각 거래를 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 2268만 2923주 거래되며 2.74% 상승했다. SK하이닉스는 471만 338주 거래량을 기록하며 6.06% 상승했다. 삼성전자우는 2.09% 상승한 14만 1400원에 거래를 마감하며 292만 5373주가 거래됐다. 현대차는 77만 8906주의 거래량을 기록하며 2.72% 상승한 49만 1500원에 거래됐다. SK스퀘어는 64만 8291주가 거래되며 10.34% 상승했다. 두산에너빌리티와 기아는 각각 0.40%와 1.22% 상승하며 거래를 마쳤다. LG에너지솔루션은 26만 9254주가 거래되며 0.37% 하락했다. 한화에어로스페이스는 0.46% 하락, 삼성바이오로직스는 0.90% 하락 마감했다.

이날 코스피 주요 종목들은 대체로 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타냈다. 투자자들은 종목별 변동성에 주의하며 시장 상황을 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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