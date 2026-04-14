[서울데이터랩]HLB 6.69% 상승 주목할 만하다

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코스닥 주요 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.14일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 14만 5600원으로 전 거래일 대비 1.32% 오르며 상승세를 기록 중이다. 시가총액 19조 7690억원 중 외국인 비율은 19.76%이며, 거래량은 33만 7936주다. 시가총액 2위 에코프로비엠(247540)은 현재가 20만 500원으로 0.75% 상승 중이며, 외국인 비율은 14.16%로 나타났다. 거래량은 12만 5255주다.시가총액 3위 알테오젠(196170)은 1.56% 상승하고 있으며, 삼천당제약(000250)은 1.14% 하락 중이다. 레인보우로보틱스(277810)는 3.07% 상승하며 두드러진 성과를 보이고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 2.39% 상승, 리노공업(058470)은 1.76% 하락하고 있다. HLB(028300)는 6.69%로 가장 큰 상승폭을 기록 중이며, 코오롱티슈진(950160)은 1.17% 상승 중이다. 리가켐바이오(141080)는 0.26%의 미미한 상승을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▲2.12%, 원익IPS(240810) ▲0.75%, 이오테크닉스(039030) ▼1.73%, 보로노이(310210) ▼3.03%, 케어젠(214370) ▲2.72%, ISC(095340) ▼0.92%, 펄어비스(263750) ▲0.17%, 로보티즈(108490) ▲5.50%, 우리기술(032820) 0.00%, 클래시스(214150) ▲1.86% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 다양한 주가 흐름을 보이고 있으며, 특히 HLB와 로보티즈가 큰 폭으로 상승하고 있다. 외국인 비율이 높은 리노공업과 거래량이 많은 우리기술의 동향도 주목할 만하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]