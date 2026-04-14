[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 2212억 돌파

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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.14일 한국거래소에 따르면 빛과전자(069540)가 3572만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 6350원이며 거래대금은 2212억 6400만원에 달한다. 이는 시가총액의 약 35.70%에 해당하는 수치로 시장에서 집중적인 매수세가 유입되고 있음을 나타낸다. PER -16.71, ROE -32.62로 재무 지표는 부정적이나 폭등세를 보이고 있다. 대한광통신(010170)은 1만 9450원으로 2.11% 하락했으며 거래량은 3474만 3236주를 기록하고 있다. 거래대금은 6930억 5700만원으로 시가총액의 약 22.90%에 해당한다. PER -80.37, ROE -52.05로 재무적 도전 과제가 존재하는 가운데 거래가 활발히 진행 중이다.세림B＆G(340440)는 2560원으로 10.82% 상승하며 거래량 3210만 2416주를 기록하고 있다. 아주IB투자(027360)는 29.93% 상승하며 거래량은 3184만 8877주다. 에코플라스틱(038110)은 4055원으로 3.58% 상승했고 거래량은 2981만 937주를 보이고 있다. 우리로(046970)는 1만 1890원으로 19.02% 상승했으며 2812만 3401주의 거래량을 기록 중이다. 카티스(140430)는 1241원으로 15.33% 상승하며 2195만 3342주가 거래되고 있다. 위지트(036090)는 867원으로 3.96% 상승하면서 2187만 7474주의 거래량을 보이고 있다. 애머릿지(900100)는 637원으로 16.24% 상승하며 1697만 6520주가 거래되고 있다. 한국첨단소재(062970)는 3830원으로 6.59% 하락하며 1358만 1618주의 거래량을 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 플루토스(019570) ▲29.82%, 오가닉티코스메틱(900300) ▲1.60%, 기가레인(049080) ▼5.01%, 진영(285800) ▲7.42%, 에이스테크(088800) ▼3.42%, 엔투텍(227950) ▲19.78%, 알에프텍(061040) ▲1.53%, 기산텔레콤(035460) ▲2.49%, LK삼양(225190) ▲14.29%, 우리넷(115440) ▲10.83% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 아주IB투자와 우리로가 있다. 아주IB투자는 거래대금이 시가총액의 24.90%에 달하며 우리로는 거래대금이 시가총액의 63.90%를 차지하고 있어 시장의 큰 관심을 받고 있다. 반면 하락세를 보인 대한광통신과 한국첨단소재는 각각 거래대금이 시가총액의 22.90%와 23.90%에 달하며 매도세가 우세한 상황이다.현재 코스닥 시장은 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 급등과 하락을 반복하는 종목들이 다양하게 나타나며 투자자들은 변동성이 큰 시장 환경에서 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]