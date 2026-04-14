[서울데이터랩]SK스퀘어 9.14% 상승하며 급등세 기록

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]SK스퀘어 9.14% 상승하며 급등세 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-14 13:05
수정 2026-04-14 13:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

14일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 20만 9500원으로 전 거래일 대비 4.23% 상승하고 있다. 시가총액은 약 1224조 7950억원이며, 외국인 비율은 49.23%를 차지하고 있다. SK하이닉스(000660)는 111만 8000원으로 7.50% 상승했고, 거래량은 310만 8848주에 달한다.

시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 다양한 등락률을 기록하고 있다. 삼성전자우(005935)는 2.96% 상승했고, 현대차(005380)는 3.97% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 0.44%로 다소 횡보 중이다. SK스퀘어(402340)는 9.14%의 큰 상승폭을 기록 중이며, 한화에어로스페이스(012450)는 0.85% 하락했다. 삼성바이오로직스(207940)는 보합세를 유지하고 있으며, 두산에너빌리티(034020)는 0.81% 상승, 기아(000270)는 1.76% 상승하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▼0.06%, 삼성생명(032830) ▲5.11%, HD현대중공업(329180) ▲1.40%, 삼성물산(028260) ▲3.97%, 신한지주(055550) ▲1.22%, 셀트리온(068270) ▲2.72%, 삼성전기(009150) ▲2.46%, 미래에셋증권(006800) ▲10.57%, HD현대일렉트릭(267260) ▲4.42%, 삼성SDI(006400) ▼1.57% 등의 성적을 기록하고 있다.

상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이며, 특히 SK스퀘어와 미래에셋증권이 두드러진 상승률을 기록 중이다. 거래량이 높은 종목들로는 삼성전자와 SK하이닉스가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
시가총액 1위 삼성전자의 전 거래일 대비 등락률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로