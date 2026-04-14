[서울데이터랩]‘에프알텍’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘에프알텍’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-14 09:36
수정 2026-04-14 09:36
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14일 오전 9시 15분 에프알텍(073540)이 등락률 +29.97%로 상승률 1위를 차지했다. 에프알텍은 개장 직후 5분간 96만 8063주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1485원 오른 6440원이다.

한편 에프알텍의 PER은 35.19로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 3.50%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 빛샘전자(072950)는 현재가 1만 8220원으로 주가가 29.96% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 서울전자통신(027040)은 현재 755원으로 29.95% 상한가를 기록 중이다. 상승률 4위 사토시홀딩스(223310)는 29.94% 상승하며 1992원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한싹(430690)은 29.92%의 상승세를 타고 4690원에 거래되고 있다.

6위 빛과전자(069540)는 현재가 6210원으로 26.22% 상승 중이다. 7위 아이씨에이치(368600)는 현재가 1429원으로 23.51% 상승 중이다. 8위 모니터랩(434480)은 현재가 4185원으로 23.45% 상승 중이다. 9위 유비쿼스홀딩스(078070)는 현재가 2만 350원으로 20.99% 상승 중이다. 10위 애머릿지(900100)는 현재가 660원으로 20.44% 상승 중이다.



이 밖에도 우리로(046970) ▲20.22%, 카티스(140430) ▲19.70%, 엑스게이트(356680) ▲19.51%, 우리넷(115440) ▲18.34% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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