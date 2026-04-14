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[서울데이터랩]‘주성코퍼레이션’ 24.58% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-14 09:36
수정 2026-04-14 09:36
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14일 오전 9시 10분 주성코퍼레이션(109070)이 등락률 24.58%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 주성코퍼레이션은 개장 직후 397만 8218주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 437원 오른 2215원이다.

한편 주성코퍼레이션의 PER은 56.79로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 7.31%로 준수한 수준이다.

이어 상승률 2위 티엠씨(217590)는 현재가 3만 8550원으로 주가가 22.58% 폭등하고 있다. 상승률 3위 일동제약(249420)은 현재 2만 9450원으로 10.30% 상승하고 있다. 상승률 4위 LS ELECTRIC(010120)은 9.32% 상승하며 19만 5900원에 거래되고 있다. 상승률 5위 삼화콘덴서(001820)는 9.16%의 상승세를 타고 6만 7900원에 거래되고 있다.

6위 태영건설우(009415)는 현재가 8430원으로 8.63% 상승 중이다. 7위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 4만 550원으로 7.99% 상승 중이다. 8위 한솔테크닉스(004710)는 현재가 7000원으로 7.53% 상승 중이다. 9위 삼화페인트(000390)는 현재가 9890원으로 7.27% 상승 중이다. 10위 한화투자증권(003530)은 현재가 7385원으로 6.57% 상승 중이다.



이 밖에도 일동홀딩스(000230) 6.46%, 두산(000150) 6.18%, HJ중공업(097230) 5.77%, 자화전자(033240) 5.74% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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