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[서울데이터랩]빅테크 TOP7 종목, 전반적 안정세 유지

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-14 08:44
수정 2026-04-14 08:44
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13일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 안정적인 흐름을 보였다. 엔비디아(NVDA)는 소폭 상승세를 기록하며 안정적인 주가 흐름을 보였다. 애플(AAPL)은 하락세를 나타냈으며, 마이크로소프트(MSFT)는 비교적 큰 폭의 상승세를 보였다.

엔비디아는 전일 대비 0.68포인트 상승한 189.31달러로 마감하며, 0.36%의 보합세를 보였다. 애플은 1.28포인트 하락한 259.20달러로 마감하며, 0.49% 하락세를 기록했다. 마이크로소프트는 13.50포인트 상승한 384.37달러로 마감하며, 3.64% 상승을 기록했다.

알파벳 Class A(GOOGL)는 1.28% 상승, 아마존닷컴(AMZN)은 0.63% 상승, 브로드컴(AVGO)은 2.21% 상승, 알파벳 Class C(GOOG)는 1.11% 상승으로 마감했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 132,788,827주였으며 거래대금은 250억 달러로, 약 37조 399억원에 달했다. 애플의 거래대금은 90.8억 달러로 약 13조 4,452억원에 달했으며, 마이크로소프트의 거래대금은 133억 달러로 약 19조 6,784억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.54%를 기록했다.
정연호 기자
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