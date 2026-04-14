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[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-14 08:44
수정 2026-04-14 08:44
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13일(현지시간) 미국 주요 주가지수들이 다양한 흐름을 보였다. 다우존스는 0.63% 상승했고, 나스닥 종합은 1.23% 올랐다. S＆P 500은 1.02%의 상승세를 기록했다. 다른 지수들도 전반적으로 상승세를 보이며 마감했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,218.25로 마감하여 301.68포인트 상승했다(0.63%). 하루 거래량은 455,852천주로 집계되었으며, 시작가는 47,718.21, 최고가는 48,221.37, 최저가는 47,505.97이었다.

반면, 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,183.74로 거래를 마감하며 280.84포인트 상승했다(1.23%). 하루 거래량은 1,428,136천주였으며, 시작가는 22,849.23, 최고가는 23,187.96, 최저가는 22,795.82로 나타났다. S＆P 500 지수도 뉴욕 거래소에서 6,886.24로 마감하며 69.35포인트 상승했다(1.02%). 하루 거래량은 2,885,789천주였고, 시작가는 6,806.47, 최고가는 6,887.00, 최저가는 6,790.02였다.

한편, 다우운송 지수는 2.47% 상승한 20,841.26을 기록했고, 나스닥 100은 1.07% 올라 25,383.72로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 1.68% 상승하여 9,039.52에 도달했다.

VIX 지수는 19.12로 0.11포인트 하락하며(0.57%), 20 미만의 안정적인 수준을 유지했다. 이는 시장의 변동성이 비교적 낮은 상황임을 시사한다.
정연호 기자
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