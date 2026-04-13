[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 935억 돌파

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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.13일 한국거래소에 따르면 대한광통신(010170)이 4730만 6799주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1만 9500원으로, 시가총액 3조 320억원에 비해 935억 9400만원의 거래대금이 발생했다. 이는 시가총액의 3.09%에 해당하며, 9.74%의 상승률을 기록하고 있다. 오가닉티코스메틱(900300)은 거래량 3290만 962주로 2위를 기록하며, 현재 주가는 136원이다. 시가총액 대비 거래대금은 1.32%로 44억 9100만원이 거래되며, 0.74%의 상승률을 보인다.앱튼(270520)은 3142만 7546주가 거래되며 3위를 기록했다. 현재 주가는 231원으로, 5.33% 하락했다. 이노인스트루먼트(215790)는 2970만 9321주가 거래되며 거래량 4위를 기록, 14.70% 상승한 3355원을 나타내고 있다. 에이스테크(088800)는 2094만 2999주가 거래되며 거래량 5위에 올랐으며, 주가는 6660원으로 19.14% 상승했다. 쏠리드(050890)는 1938만 7321주가 거래되며 0.70% 상승한 1만 7200원을 기록 중이다. 한일단조(024740)는 1556만 7475주가 거래되며 13.86% 상승했고, 세림B＆G(340440)는 1544만 1460주가 거래되며 13.22% 상승했다. 기가레인(049080)은 1519만 5671주가 거래되며 0.81% 하락한 2435원에 거래되고 있으며, 세미파이브(490470)는 1220만 5203주가 거래되며 15.34% 상승한 3만 6100원을 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 위지트(036090) ▲9.13%, 드림시큐리티(203650) ▲15.93%, 다날(064260) ▲0.38%, 우리넷(115440) ▲24.31%, SKAI(357880) ▲10.44%, 빌리언스(044480) ▲16.54%, 우리로(046970) ▲7.02%, 머큐리(100590) ▲24.97%, CS(065770) ▲7.87%, 한국첨단소재(062970) ▼1.23% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 에이스테크와 머큐리가 있다. 에이스테크는 거래량 2094만 주에 거래대금 132억 4200만원으로 시가총액의 2.62%를 기록하며 19.14% 상승했다. 반면 머큐리는 거래량 1019만 3097주에 거래대금 110억 2850만원으로 시가총액의 6.00%를 기록하며 24.97% 상승했다. 한편 하락세를 보인 종목으로는 앱튼과 한국첨단소재가 있다. 앱튼은 거래량 3142만 주에 거래대금 81억 3900만원으로 시가총액의 17.93%를 기록하며 5.33% 하락했다. 한국첨단소재는 거래량 980만 1844주에 거래대금 40억 6480만원으로 시가총액의 2.67%를 기록하며 1.23% 하락했다.코스닥 시장은 전반적으로 주가가 엇갈린 모습이다. 상승세를 보이는 가운데 급등 종목이 다수 포진해 있으며, 일부 종목은 하락세를 보이고 있다. 이는 투자자들의 관심이 특정 종목에 집중되면서도 변동성이 큰 장세가 이어지고 있음을 시사한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]