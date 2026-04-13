[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 4천억 돌파

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[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 4천억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-13 13:20
수정 2026-04-13 13:20
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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

13일 한국거래소에 따르면 남선알미늄(008350)이 1억 5000만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 2780원이며, 거래대금은 4045억원으로 시가총액의 142.13%에 해당한다. PER은 99.29, ROE는 1.25로 나타나며 단기적인 매수세가 강하게 작용하고 있다. 이어 조일알미늄(018470)이 거래량 8600만주를 기록하며 거래량 2위에 올랐다. 현재 주가는 1845원으로 거래대금은 1538억원이다. 시가총액의 65.80%에 해당하는 거래대금과 함께 PER 29.29, ROE 3.90을 기록하며 큰 폭의 상승세를 보이고 있다.

대한해운(005880)은 현재 2890원으로 거래되며 6.47% 하락세를 보이고 있다. 거래량은 7900만주, 거래대금은 2433억원으로 집계됐다. 신성이엔지(011930)는 3870원, 2.25% 상승세를 기록하며 6100만주가 거래되고 있다. 흥아해운(003280)은 3435원으로 4.57% 상승하며 2600만주가 거래됐다. 이어 대우건설(047040)은 3.29% 하락한 2만 3500원에 거래되고 있으며 2600만주가 거래됐다. 마지막으로 알루코(001780)는 2850원, 10.04% 상승률을 기록하며 2500만주가 거래됐다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대영포장(014160) ▲9.44%, 삼성전자(005930) ▼2.67%, KBI동양철관(008970) ▲2.43%, 서울식품(004410) ▲1.18%, 광전자(017900) ▲29.91%, 한솔테크닉스(004710) ▲29.94%, 주성코퍼레이션(109070) ▲29.97%, 페이퍼코리아(001020) ▲7.54%, 케이뱅크(279570) ▲2.88%, KEC(092220) ▼2.92% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 급등한 남선알미늄과 조일알미늄이 있다. 이들은 각각 26.08%, 21.86% 상승했으며 거래대금이 시가총액의 60% 이상을 차지하며 단기적인 투자 심리가 급격히 움직였다. 반면 하락 폭이 큰 종목으로는 대한해운과 대우건설이 있으며 각각 6.47%, 3.29% 하락했으나 거래량은 활발한 모습을 보였다.

전체적으로 코스피 시장은 대체로 상승 추세를 보인다. 특히 거래량 상위 종목들이 다양한 이유로 시장의 주목을 받으며 투자자들의 관심을 모으고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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