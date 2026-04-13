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[서울데이터랩]코스닥 시가총액 상위 종목들, ISC 급락세 속 혼조세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-13 13:20
수정 2026-04-13 13:20
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코스닥 시가총액 상위 종목들, ISC(095340) 급락세 속 혼조세

알테오젠(196170) -3.18%, 펩트론(087010) -3.18%, 코오롱티슈진(950160) -6.85%, HPSP(403870) -5.27%...

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

13일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 14만 4900원으로 전 거래일 대비 1.02% 하락 중이다. 시가총액은 19조 6740억원이며 외국인 비율은 19.67%로 나타났다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 19만 9900원으로 0.79% 하락 중이며, 시가총액은 19조 5563억원이다. 외국인 비율은 14.16%다.

시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 다음과 같이 등락을 보이고 있다. 알테오젠은 ▼3.18%, 삼천당제약(000250)은 ▲1.58%, 레인보우로보틱스(277810)는 ▼1.19%, 에이비엘바이오(298380)는 ▼2.41%, 리노공업(058470)은 ▲0.81%, 코오롱티슈진은 ▼6.85%, HLB(028300)는 ▲0.18%, 리가켐바이오(141080)는 ▼1.70%의 변화를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 펩트론 ▼3.18%, 원익IPS(240810) ▼2.05%, 이오테크닉스(039030) ▲6.36%, 보로노이(310210) ▲1.74%, 케어젠(214370) ▲3.97%, ISC ▼16.31%, 펄어비스(263750) ▲2.16%, 우리기술(032820) ▲0.00%, HPSP ▼5.27%, 클래시스(214150) ▲0.37% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 다양한 등락률을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 특히 ISC는 16.31% 급락하며 주목받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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