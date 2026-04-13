[서울데이터랩]삼성물산 4.96% 하락하며 시가총액 하락세 지속 삼성전자 2.67% 현대차 2.55% LG에너지솔루션 2.37% 하락

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[서울데이터랩]삼성물산 4.96% 하락하며 시가총액 하락세 지속 삼성전자 2.67% 현대차 2.55% LG에너지솔루션 2.37% 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-13 13:20
수정 2026-04-13 13:20
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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

13일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 20만 500원으로 전 거래일 대비 2.67% 하락하며 약세를 보이고 있다. 시가총액은 1196조 2949억 1000만원이며, 외국인 비율은 48.65%이다. SK하이닉스(000660)는 102만 6000원으로 0.10% 하락했고, 거래량은 172만 3312주를 기록하고 있다. 시가총액은 746조 9280억 6000만원이다.

삼성전자우(005935)는 13만 7800원으로 1.85% 하락했고, 현대차(005380)는 47만 7000원으로 2.55% 하락했다. LG에너지솔루션(373220)은 40만 2250원으로 2.37% 하락하며 시가총액 94조 1265억원을 기록하고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 2.39% 상승하며 154만 3000원에 거래되고 있으며, SK스퀘어(402340)는 1.06% 상승했다. 삼성바이오로직스(207940)는 1.34% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 2.30% 하락했고, KB금융(105560)은 1.77% 하락했다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▼2.08%, HD현대중공업(329180) ▼2.53%, 삼성생명(032830) ▼0.21%, 삼성물산(028260) ▼4.96%, 신한지주(055550) ▼0.61%, 셀트리온(068270) ▼2.60%, 삼성전기(009150) ▼0.35%, 삼성SDI(006400) ▼1.14%, 한화오션(042660) ▼2.51%, 미래에셋증권(006800) ▼2.56% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 하락세를 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 거래량은 삼성전자가 가장 많으며, SK하이닉스와 두산에너빌리티도 활발한 거래를 기록 중이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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