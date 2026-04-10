[서울데이터랩]대동금속 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]대동금속 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-10 15:52
수정 2026-04-10 15:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


10일 오후 3시 30분 대동금속(020400)이 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 대동금속은 장 중 11만 9046주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1620원 오른 7020원에 마감했다.

한편 대동금속의 PER은 -32.20이며, ROE는 -3.11%로 나타났다.

이어 상승률 2위 빛샘전자(072950)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 1만 790원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에이스테크(088800)의 주가는 5590원으로 30.00% 상한가를 기록하며 마무리됐다. 상승률 4위 네이블(153460)은 30.00% 상승하며 1만 1830원에 마감했다. 상승률 5위 모아텍(033200)은 29.96%의 상승세를 보이며 4490원에 마감했다.

6위 시지트로닉스(429270)는 7330원으로 29.96% 상승 마감했다. 7위 웨이브일렉트로(095270)는 종가 7810원으로 29.95% 상승 마감했다. 8위 캠시스(050110)는 종가 2040원으로 29.94% 상승 마감했다. 9위 기산텔레콤(035460)은 4645원으로 29.93% 상승 마감했다. 10위 에스제이그룹(306040)은 7820원으로 29.90% 상승 마감했다.



이 밖에도 세미파이브(490470) 29.88%, 애머릿지(900100) 29.85%, 앱튼(270520) 29.79%, 알에프텍(061040) 29.76%, 아티스트컴퍼니(321820) 28.21%, 에이치시티(072990) 27.36%, 아모센스(357580) 25.76%, 대한광통신(010170) 25.32%, RF머트리얼즈(327260) 22.46%, 아모텍(052710) 21.53% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대동금속의 상승률 순위는 몇 위인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로