[서울데이터랩]대동금속 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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10일 오후 3시 30분 대동금속(020400)이 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 대동금속은 장 중 11만 9046주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1620원 오른 7020원에 마감했다.한편 대동금속의 PER은 -32.20이며, ROE는 -3.11%로 나타났다.이어 상승률 2위 빛샘전자(072950)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 1만 790원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에이스테크(088800)의 주가는 5590원으로 30.00% 상한가를 기록하며 마무리됐다. 상승률 4위 네이블(153460)은 30.00% 상승하며 1만 1830원에 마감했다. 상승률 5위 모아텍(033200)은 29.96%의 상승세를 보이며 4490원에 마감했다.6위 시지트로닉스(429270)는 7330원으로 29.96% 상승 마감했다. 7위 웨이브일렉트로(095270)는 종가 7810원으로 29.95% 상승 마감했다. 8위 캠시스(050110)는 종가 2040원으로 29.94% 상승 마감했다. 9위 기산텔레콤(035460)은 4645원으로 29.93% 상승 마감했다. 10위 에스제이그룹(306040)은 7820원으로 29.90% 상승 마감했다.이 밖에도 세미파이브(490470) 29.88%, 애머릿지(900100) 29.85%, 앱튼(270520) 29.79%, 알에프텍(061040) 29.76%, 아티스트컴퍼니(321820) 28.21%, 에이치시티(072990) 27.36%, 아모센스(357580) 25.76%, 대한광통신(010170) 25.32%, RF머트리얼즈(327260) 22.46%, 아모텍(052710) 21.53% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]