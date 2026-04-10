[서울데이터랩]대한해운 29.83% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]대한해운 29.83% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-10 15:52
수정 2026-04-10 15:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


10일 오후 3시 30분 대한해운(005880)이 등락률 29.83%로 상승률 1위로 마감했다. 대한해운은 장 중 1억 5688만 8470주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 710원 오른 3090원에 마감했다.

한편 대한해운의 PER은 5.53으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 8.63%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 신성이엔지(011930)는 주가가 19.78% 급등하며 종가 3785원에 상승 마감했다. 상승률 3위 티엠씨(217590)의 주가는 2만 4200원으로 18.92% 급등했다. 상승률 4위 퍼스텍(010820)은 16.58% 상승하며 1만 1390원에 마감했다. 상승률 5위 남광토건(001260)은 15.59%의 상승세를 타고 1만 750원에 마감했다.

6위 삼아알미늄(006110)은 5만 5200원으로 12.65% 상승 마감했다. 7위 태양금속우(004105)는 종가 4260원으로 12.55% 상승 마감했다. 8위 성안머티리얼스(011300)는 종가 354원으로 12.38% 상승 마감했다. 9위 주성코퍼레이션(109070)은 1368원으로 12.13% 상승 마감했다. 10위 벽산(007210)은 2065원으로 12.05% 상승 마감했다.



이 밖에도 태양금속(004100) 11.69%, LG이노텍(011070) 11.44%, 삼성전기우(009155) 10.42%, KSS해운(044450) 10.39% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대한해운의 주가 상승률은 얼마였는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로