[서울데이터랩]대한해운 29.83% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

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10일 오후 3시 30분 대한해운(005880)이 등락률 29.83%로 상승률 1위로 마감했다. 대한해운은 장 중 1억 5688만 8470주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 710원 오른 3090원에 마감했다.한편 대한해운의 PER은 5.53으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 8.63%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 신성이엔지(011930)는 주가가 19.78% 급등하며 종가 3785원에 상승 마감했다. 상승률 3위 티엠씨(217590)의 주가는 2만 4200원으로 18.92% 급등했다. 상승률 4위 퍼스텍(010820)은 16.58% 상승하며 1만 1390원에 마감했다. 상승률 5위 남광토건(001260)은 15.59%의 상승세를 타고 1만 750원에 마감했다.6위 삼아알미늄(006110)은 5만 5200원으로 12.65% 상승 마감했다. 7위 태양금속우(004105)는 종가 4260원으로 12.55% 상승 마감했다. 8위 성안머티리얼스(011300)는 종가 354원으로 12.38% 상승 마감했다. 9위 주성코퍼레이션(109070)은 1368원으로 12.13% 상승 마감했다. 10위 벽산(007210)은 2065원으로 12.05% 상승 마감했다.이 밖에도 태양금속(004100) 11.69%, LG이노텍(011070) 11.44%, 삼성전기우(009155) 10.42%, KSS해운(044450) 10.39% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]