[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 10일 장 마감 5분 만에 12.76%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 20만7500원으로 전 거래일 대비 1.72% 상승하며 마감했다.이어 검색 비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 3.16%로 상승 마감했다. 검색 비율 3위의 대한광통신(010170)은 25.95% 상승 마감했다. 검색 비율 4위 삼천당제약(000250)은 2.98% 하락했다. 검색 비율 5위 대우건설(047040)은 4.07% 상승했다.6위 현대차(005380)는 등락률 0.41%로 상승을 기록했다. 7위 대한해운(005880)은 29.83%의 상한가로 거래를 마쳤다. 8위 삼성전기(009150)는 12.47% 상승했다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 0.30% 하락했다. 10위 GS건설(006360)은 5.91% 상승했다.이 밖에도 다날(064260) ▲11.17%, 신성이엔지(011930) ▲21.20%, 쏠리드(050890) ▲20.11%, 우리기술(032820) ▼4.33%, 삼성SDI(006400) ▲3.29%, 에코프로(086520) ▼1.68%, POSCO홀딩스(005490) ▲0.54%, 빛과전자(069540) ▲17.40%, 삼성E＆A(028050) ▼0.19%, 현대건설(000720) ▼2.13% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]