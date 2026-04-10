[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 대한해운 거래대금 무려 3,223억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.10일 한국거래소에 따르면 대한해운(005880)이 1억 주 이상의 거래량을 기록하며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 3025원이며 거래대금은 3223억 원에 달한다. 시가총액은 9763억 원이며 PER 5.41, ROE 8.63을 기록하고 있다. 대한해운은 27.10%의 폭등세를 보이며 시장의 많은 관심을 받고 있다. 신성이엔지(011930)도 1억 주 이상의 거래량으로 2위를 차지했으며 주가는 3835원으로 21.36% 상승 중이다. 거래대금은 3829억 원이며 시가총액은 7894억 원이다. PER은 -112.79, ROE는 -2.97이다.흥아해운(003280)은 현재가 3500원으로 11.82% 상승하며 3위에 올라 있다. 거래량은 5945만 주를 기록했다. 대우건설(047040)은 2만 4600원으로 5.35% 상승했으며 남선알미늄(008350)은 2210원으로 2.08% 상승 중이다. 퍼스텍(010820)은 15.76% 상승했으며 한국ANKOR유전(152550)은 1.29% 상승하고 있다. 삼성전자(005930)는 1.84% 상승했으며 부국철강(026940)은 거래량 966만 주로 0.75% 하락세를 보이고 있다. 수산세보틱스(017550)는 2.61% 상승 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 LG디스플레이(034220) ▲7.29%, 동방(004140) ▲11.25%, GS건설(006360) ▲5.20%, 에이프로젠(007460) ▲3.65%, 조일알미늄(018470) ▼0.33%, 한온시스템(018880) ▲0.38%, KBI동양철관(008970) ▲0.05%, 서울식품(004410) ▼0.58%, SG세계물산(004060) ▲5.43%, 성안머티리얼스(011300) ▲16.83% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 대한해운과 신성이엔지가 있다. 대한해운은 거래대금이 시가총액의 33%에 육박하며 폭등세를 보이고 있다. 신성이엔지도 시가총액 대비 48%의 거래대금으로 강한 매수세가 이어지고 있다. 반면 부국철강과 서울식품은 상대적으로 낮은 거래대금에도 불구하고 하락세를 보이고 있다.전체적인 시장은 강한 상승세를 보이는 종목들이 다수 존재하며 특히 대한해운과 신성이엔지 같은 대형주들이 시장의 긍정적인 흐름을 주도하고 있다. 이러한 종목들의 상승은 시장 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]