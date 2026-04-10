[서울데이터랩]‘대동금속’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘대동금속’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-10 09:39
수정 2026-04-10 09:39
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10일 오전 9시 15분 대동금속(020400)이 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 대동금속은 개장 직후 5분간 10만 111주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1620원 오른 7020원이다.

한편 대동금속의 PER은 -32.20으로 주가가 고평가됐을 가능성을 시사하며, ROE는 -3.11%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 네이블(153460)은 현재가 1만 1830원으로 주가가 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 모아텍(033200)은 현재 4490원으로 29.96% 폭등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 시지트로닉스(429270)는 29.96% 폭등하며 7330원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에스제이그룹(306040)은 29.90%의 상승세를 타고 7820원에 거래되고 있다.

6위 애머릿지(900100)는 현재가 422원으로 29.85% 상승 중이다. 7위 엔피(291230)는 현재가 1060원으로 25.30% 상승 중이다. 8위 기산텔레콤(035460)은 현재가 4320원으로 20.84% 상승 중이다. 9위 썸에이지(208640)는 현재가 237원으로 19.10% 상승 중이다. 10위 아이티엠반도체(084850)는 현재가 1만 7970원으로 18.15% 상승 중이다.



이 밖에도 앱튼(270520) ▲18.09%, 빛과전자(069540) ▲17.63%, 육일씨엔에쓰(191410) ▲16.49%, 에이치엠넥스(036170) ▲16.14%, 대주산업(003310) ▲14.20%, 아크릴(0007C0) ▲13.27%, 바이오스마트(038460) ▲13.25%, 에프앤가이드(064850) ▲12.56%, 위지윅스튜디오(299900) ▲12.38%, 이노인스트루먼트(215790) ▲12.24% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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