[서울데이터랩]‘고려제강’ 16.75% 급등…실시간 상승률 1위

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10일 오전 9시 10분 고려제강(002240)이 등락률 16.75%로 상승률 1위를 차지했다. 고려제강은 개장 직후 10분간 9만 243주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 3550원 오른 2만 4750원이다.한편 고려제강의 PER은 69.52로 고평가된 상태를 암시할 수 있으며, ROE는 0.53%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 퍼스텍(010820)은 현재가 1만 1370원으로 주가가 16.38% 급등하고 있다. 상승률 3위 태영건설우(009415)는 현재 1만 140원으로 15.75% 급등하고 있다. 상승률 4위 남광토건(001260)은 14.95% 상승하며 1만 690원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국철강(104700)은 9.66%의 상승세를 보이며 1만 670원에 거래되고 있다.6위 부국철강(026940)은 현재가 2925원으로 9.35% 상승 중이다. 7위 TCC스틸(002710)은 현재가 1만 6450원으로 8.72% 상승 중이다. 8위 금호건설우(002995)는 현재가 1만 8270원으로 7.47% 상승 중이다. 9위 삼성전기(009150)는 현재가 55만 4000원으로 7.36% 상승 중이다. 10위 동부건설우(005965)는 현재가 2만 2800원으로 7.29% 상승 중이다.이 밖에도 삼성전기우(009155) 7.29%, 신성이엔지(011930) 6.80%, 에이피알(278470) 5.75%, 동국제강(460860) 5.66% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]