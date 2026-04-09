[서울데이터랩]빛과전자 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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[서울데이터랩]빛과전자 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-09 16:37
수정 2026-04-09 16:37
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9일 오후 3시 40분 ##빛과전자(069540)_0##가 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 빛과전자는 장 중 5848만 3810주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 975원 오른 4225원에 마감했다.

한편 빛과전자의 PER은 -11.12로 부정적인 수익성을 나타내고 있으며, ROE는 -32.62%로 수익성 개선이 필요한 상황이다.

이어 상승률 2위 네이블(153460)은 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 9100원에 마감했다. 상승률 3위 애머릿지(900100)의 주가는 325원으로 30.00% 상한가를 기록하며 좋은 흐름을 보였다. 상승률 4위 금강철강(053260)은 29.98% 상승하며 5810원에 마감했다. 상승률 5위 피플바이오(304840)는 29.96%의 상승세를 타고 종가 1271원에 마감했다.

6위 레이(228670)는 종가 6490원으로 29.93% 상승 마감했다. 7위 코이즈(121850)는 종가 4305원으로 29.86% 상승 마감했다. 8위 이노인스트루먼트(215790)는 종가 2655원으로 29.83% 상승 마감했다. 9위 앱튼(270520)은 종가 188원으로 29.66% 상승 마감했다. 10위 오가닉티코스메틱(900300)은 종가 133원으로 29.13% 상승 마감했다.



이 밖에도 디이엔티(079810) 24.60%, 머큐리(100590) 19.08%, 위지트(036090) 19.07%, THE E＆M(089230) 18.85% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “빛과전자는 이번 상승으로 주목받고 있으나, 부정적인 재무 지표가 개선되지 않는 한 장기적인 투자에는 신중해야 할 것”이라고 밝혔다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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