[서울데이터랩]광전자 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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[서울데이터랩]광전자 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-09 16:26
수정 2026-04-09 16:26
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9일 오후 3시 35분 광전자(017900)가 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 광전자는 장 중 3845만 6053주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 2430원 오른 1만 530원에 마감했다.

한편 광전자의 PER은 144.25로 매우 높아 주가가 이익에 비해 고평가될 가능성이 있으며, ROE는 1.77%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.

이어 상승률 2위 태영건설우(009415)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 8760원에 상승 마감했다. 상승률 3위 퍼스텍(010820)의 주가는 9770원으로 29.92% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 부국철강(026940)은 29.85% 폭등하며 2675원에 마감했다. 상승률 5위 삼아알미늄(006110)은 16.11%의 급등세를 타고 종가 4만 9000원에 마감했다.

6위 후성(093370)은 종가 1만 1240원으로 15.76% 급등 마감했다. 7위 넥스틸(092790)은 종가 1만 6830원으로 14.80% 급등 마감했다. 8위 하이스틸(071090)은 종가 4325원으로 13.07% 급등 마감했다. 9위 동일제강(002690)은 종가 1770원으로 11.53% 급등 마감했다. 10위 효성티앤씨(298020)는 종가 45만 4000원으로 11.00% 급등 마감했다.



이 밖에도 BGF리테일(282330) 10.63%, 수산세보틱스(017550) 9.07%, 에이피알(278470) 8.94%, 콘텐트리중앙(036420) 8.73%, 에어부산(298690) 8.42%, 문배철강(008420) 8.37%, KBI동양철관(008970) 8.18%, 코오롱인더(120110) 8.04%, 아주스틸(139990) 7.63%, 두산(000150) 7.56% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

한 시장 전문가는 광전자가 최근 기술적 발전과 함께 수익성을 확보하지 못하고 있는 상황에서 주가 상승이 이어지고 있다며 투자자들은 주의할 필요가 있다고 밝혔다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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