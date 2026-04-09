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[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-09 16:26
수정 2026-04-09 16:26
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삼성전자(005930)가 4월 9일 장 마감 5분 만에 13.93%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 204,000원으로 전 거래일 대비 3.09% 하락했다. 거래량은 26,417,187주를 기록했다.

이어 검색 비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 -3.39%로 하락 마감했다. 검색 비율 3위의 삼천당제약(000250)은 3.92% 상승 마감했다. 검색 비율 4위 현대차(005380)는 하락률 3.64%의 하락세로 마감했다. 검색 비율 5위 대우건설(047040)은 3.55% 상승 마감했다.

6위 NAVER(035420)는 등락률 0.00%로 보합을 기록했다. 7위 광전자(017900)는 30.00%의 상한가로 거래를 마쳤다. 8위 기아(000270)는 -5.46%의 하락세로 마감했다. 9위 LIG넥스원(079550)은 6.48% 상승 마감했다. 10위 삼성SDI(006400)는 1.80% 상승했다.



이 밖에도 대한광통신(010170) ▼3.47%, 빛과전자(069540) ▲30.00%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.19%, 한국항공우주(047810) ▲4.99%, 후성(093370) ▲15.76%, 삼성E＆A(028050) ▲1.58%, 우리기술(032820) ▼7.19%, 에코프로(086520) ▼2.74%, 한화시스템(272210) ▲4.98%, 삼성중공업(010140) ▼0.53% 등이 많이 검색되고 있다.



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정연호 기자
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