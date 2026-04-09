[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 위지트 거래대금 무려 433억 돌파

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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.9일 한국거래소에 따르면 위지트(036090)가 5650만 주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 788원이며 시가총액은 933억 원이다. 거래대금은 433억 1300만 원으로 시가총액의 약 46.42%에 달한다. PER은 11.94, ROE는 5.70으로 평가된다. 오가닉티코스메틱(900300)은 4116만 주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며 현재 주가는 133원이다. 시가총액은 334억 원이고 거래대금은 52억 6400만 원으로 시가총액 대비 약 15.76%에 달한다. PER은 0.16이며 ROE는 -18.03이다.이루온(065440)은 현재가 4935원으로 26.21% 오르며 3920만 주 이상 거래되고 있다. 에코플라스틱(038110)은 3775원으로 7.55% 상승, 2236만 주 거래 중이다. 앤씨앤(092600)은 1608원으로 7.34% 상승하며 2181만 주 거래되고 있다. 대한광통신(010170)은 4.08% 하락해 1만 4090원에 거래 중이며 2053만 주 거래됐다. 희림(037440)은 6180원으로 13.60% 상승하며 1718만 주 거래되고 있다. 앱튼(270520)은 188원으로 29.66% 상승, 1470만 주 거래 중이다. 한일단조(024740)는 3275원으로 14.11% 상승하며 1460만 주 거래되고 있다. 아이즈비전(031310)은 4.83% 하락해 2070원에 거래 중이며 1399만 주 거래됐다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 세림B＆G(340440) ▲2.60%, 머큐리(100590) ▲13.53%, SKAI(357880) ▲4.81%, 형지I＆C(011080) ▲1.61%, 에스아이리소스(065420) ▲10.00%, 우리기술(032820) ▼7.40%, 와이어블(065530) ▼5.79%, 케이바이오(038530) ▲4.69%, 예선테크(250930) ▲19.82%, 화성밸브(039610) ▲8.60% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 오가닉티코스메틱이 거래량과 거래대금에서 높은 비율을 보이며 폭등세를 기록하고 있다. 이루온 역시 거래량과 함께 26.21%의 상승세를 보이며 주목된다. 반면 대한광통신과 아이즈비전은 각각 4.08%와 4.83%의 하락세를 보이며 약세를 보이고 있다. 거래대금이 시가총액의 2% 이상인 종목들은 그만큼 시장의 주목을 받으며 활발한 거래가 이루어지고 있음을 나타낸다.전체적인 시장 흐름은 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이면서도 일부 종목들은 하락세를 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 특히 위지트와 오가닉티코스메틱의 경우 높은 거래대금과 함께 급등세를 기록하며 투자자들의 이목을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]