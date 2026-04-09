[서울데이터랩]삼성생명 5.24% 하락하며 코스피 하위권 종목 중 가장 큰 폭의 하락

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[서울데이터랩]삼성생명 5.24% 하락하며 코스피 하위권 종목 중 가장 큰 폭의 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-09 14:02
수정 2026-04-09 14:02
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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

9일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 20만 4000원으로 전 거래일 대비 3.09% 하락하고 있다. 시가총액은 1218조 7606억원이며, 외국인 비율은 48.46%다. SK하이닉스(000660)는 현재가 99만 8500원으로 3.34% 하락하며 거래량은 201만 34주에 달하고 있다. 시가총액은 726조 1633억원이다.

시가총액 3위 삼성전자우(005935)는 1.22% 하락하고 있으며 현대차(005380)는 1.38% 하락 중이다. LG에너지솔루션(373220)은 3.33% 상승하며 긍정적인 흐름을 보인다. SK스퀘어(402340)와 한화에어로스페이스(012450)는 각각 2.42%, 2.96% 하락했다. 삼성바이오로직스(207940)는 소폭 하락한 0.31%를 기록하며 두산에너빌리티(034020)는 0.40% 하락하고 있다. 기아(000270)는 0.44% 상승세를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 내 종목들은 KB금융(105560) ▲0.13%, HD현대중공업(329180) ▼1.86%, 삼성물산(028260) ▼1.94%, 신한지주(055550) ▲1.65%, 셀트리온(068270) ▼0.74%, 삼성생명(032830) ▼5.24%, 삼성SDI(006400) ▲3.08%, 삼성전기(009150) ▲0.78%, 한화오션(042660) ▼2.58%, 현대모비스(012330) ▲0.25% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 보이고 있으며 몇몇 종목은 상대적으로 큰 변동성을 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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