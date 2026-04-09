[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 1,986억 돌파

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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.9일 한국거래소에 따르면 남선알미늄(008350)이 8758만 439주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 2162원이며 시가총액은 2791억원이다. 거래대금은 1893억 4800만원으로 시가총액의 약 67.84%에 이르는 높은 거래대금 비율을 기록하고 있다. PER은 77.21, ROE는 1.25로 재무 지표는 다소 낮은 수준이다. 대우건설(047040)은 8070만 5498주가 거래되어 거래량 2위를 기록했으며 현재 주가는 2만 3300원이다. 시가총액은 9조 6840억원이며 거래대금은 1조 8804억원으로 시가총액의 약 19.42%에 해당한다. PER과 ROE는 각각 -10.62, -23.89로 수익성은 부정적이다.수산세보틱스(017550)는 3위로 거래량이 4496만 4496주에 달하며 현재가는 3045원이다. 흥아해운(003280)은 4위로 4195만 9888주가 거래되며 현재가는 3152원, 한국ANKOR유전(152550)은 5위로 3855만 4856주가 거래되며 현재가는 238원이다. 조일알미늄(018470)은 6위로 2317만 673주가 거래되며 현재가는 1511원, KBI동양철관(008970)은 7위로 2063만 1183주가 거래되며 현재가는 1996원을 기록했다. 광전자(017900)는 8위로 1917만 912주가 거래되며 현재가는 9290원, 퍼스텍(010820)은 9위로 1844만 3014주가 거래되며 현재가는 9770원이다. 후성(093370)은 10위로 1710만 5265주가 거래되며 현재가는 1만 1450원을 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대영포장(014160) ▲4.61%, 삼성전자(005930) ▼2.85%, 신성이엔지(011930) ▼5.51%, 서울식품(004410) ▲0.58%, 부국철강(026940) ▲22.82%, 하이스틸(071090) ▲13.20%, KEC(092220) ▼3.14%, 대한해운(005880) ▼0.42%, 알루코(001780) ▲0.60%, 태영건설(009410) ▲2.98% 등의 성적을 기록했다.퍼스텍은 거래대금이 시가총액의 약 3.58%에 해당하며 등락률이 상한가를 기록하여 시장의 주목을 끌고 있다. 부국철강 역시 거래대금이 시가총액의 4.60%에 달하며 폭등세를 보이고 있다. 반면 KEC는 거래대금이 시가총액의 0.42%에 불과하지만 하락세를 보이고 있다. 삼성전자는 거래대금이 시가총액의 0.25%에 해당하며 하락세를 보이고 있다.전체적으로 코스피 시장은 상승 종목이 다수인 가운데 높은 거래대금 비율을 보이는 종목들이 주목받고 있다. 특히 거래대금이 시가총액의 2%를 넘는 종목들은 투자자들의 적극적인 매수세가 이어지고 있는 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]