[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 713억 돌파

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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면 8일 우리기술(032820)이 3121만 6565주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 2410원으로, 시가총액의 약 1.73%에 해당하는 713억 4410만원의 거래대금을 기록하며 20.80%의 급등세를 보이고 있다. PER은 4820.00, ROE는 0.67로 나타나고 있다. 한편 한국첨단소재(062970)는 2973만 2039주의 거래량을 보이며 거래량 2위를 기록했다. 현재 주가는 420.5원이며, 거래대금은 138억 3070만원으로 시가총액의 약 8.64%를 차지하고 있다. PER은 -12.78, ROE는 -134.86으로 부진한 재무 지표를 나타내고 있다.대한광통신(010170)은 1317원으로 4.19% 상승하며, 거래량 2923만 9917주를 기록하고 있다. 기가레인(049080)은 229.5원으로 4.37% 하락했으며, 거래량은 2355만 7162주다. CS(065770)는 278.0원으로 14.40% 상승하며, 2138만 1977주의 거래량을 보인다. 캡스톤파트너스(452300)는 499.0원으로 7.43% 상승, 거래량 1999만 3145주를 기록 중이다. 삼표시멘트(038500)는 1782원으로 22.90% 급등, 거래량 1725만 1241주다. 모아데이타(288980)는 1419원으로 21.18% 급등, 1461만 9357주의 거래량을 보인다. 아이즈비전(031310)은 206.5원으로 23.21% 폭등했으며, 거래량은 1367만 2903주다. 다날(064260)은 741.0원으로 4.81% 상승, 1315만 5161주의 거래량을 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 형지I＆C(011080) ▼15.60%, 프로이천(321260) ▼6.03%, 카티스(140430) ▼14.16%, 우리로(046970) ▲0.14%, 보원케미칼(0010F0) ▲4.35%, 휴림에이텍(078590) ▲18.72%, 빛과전자(069540) ▼1.74%, 빌리언스(044480) ▲14.41%, 오텍(067170) ▲23.32%, SG(255220) ▲3.82% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 삼표시멘트와 아이즈비전이 있다. 삼표시멘트는 거래량 1725만 1241주에 거래대금 293억 3920만원을 기록하며 22.90% 급등했다. 아이즈비전은 거래량 1367만 2903주에 23.21% 폭등세를 보였으며, 거래대금은 27억 1820만원이다. 반면 형지I＆C와 카티스는 각각 15.60%와 14.16%의 하락률을 기록하며 부진한 모습을 보이고 있다.전체적으로 시장은 상승세를 보이고 있으며, 거래량 상위 종목들이 전반적으로 긍정적인 흐름을 보인다. 특히 일부 종목은 폭등세를 보이며 시장의 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]