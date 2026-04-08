[서울데이터랩]우리기술 22.06% 상승 코스닥 시가총액 상위 종목들 상승세

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[서울데이터랩]우리기술 22.06% 상승 코스닥 시가총액 상위 종목들 상승세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-08 12:43
수정 2026-04-08 12:43
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코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

8일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 152,200원으로 전 거래일 대비 5.11% 상승하고 있다. 시가총액은 20조 6651억원이며, 외국인 비율은 19.87%로 나타난다. 거래량은 886,095주로 집계된다. 에코프로비엠(247540)은 209,000원으로 3.72% 오르며 시가총액 20조 4466억원을 기록하고 있다. 외국인 비율은 14.35%이며, 거래량은 357,099주에 달한다.

알테오젠(196170) 5.65%, 레인보우로보틱스(277810) 11.56%, 삼천당제약(000250) ▼8.96%, 에이비엘바이오(298380) 2.80%, 리노공업(058470) 4.10%, 코오롱티슈진(950160) 1.27%, HLB(028300) 5.75%, 펩트론(087010) 2.88%의 등락률을 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(141080) 1.64%, 원익IPS(240810) 3.94%, 이오테크닉스(039030) 5.83%, ISC(095340) 5.44%, 보로노이(310210) 1.47%, 케어젠(214370) 2.68%, 우리기술(032820) 22.06%, 로보티즈(108490) 8.58%, HPSP(403870) 7.92%, 펄어비스(263750) ▼0.87% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 레인보우로보틱스가 가장 큰 상승률을 보이고 있으며, 우리기술이 그 뒤를 잇고 있다. 대형 종목들 사이에서의 상승세가 돋보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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