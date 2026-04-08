[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 대우건설 거래대금 무려 1조 6,001억원 돌파

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[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 대우건설 거래대금 무려 1조 6,001억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-08 12:43
수정 2026-04-08 12:43
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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

8일 한국거래소에 따르면 대우건설(047040)이 7600만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2만 2550원으로, 시가총액의 약 1.71%에 해당하는 1조 6001억 8600만원의 거래대금과 함께 상한가를 기록 중이다. PER -10.27, ROE -23.89로 재무 지표는 부정적이나 강력한 매수세가 이어지고 있다. 남선알미늄(008350)은 2130원으로 2.29% 하락하며 거래량 4600만주 이상을 기록하고 있다. 거래대금은 1004억 3400만원으로 시가총액 대비 36.61%에 달해 투자자들의 매도세가 강하게 나타나고 있다.

한국ANKOR유전(152550)은 현재가 296원으로 17.60% 상승하며 거래량은 3400만주를 기록하고 있다. 흥아해운(003280)은 3860원으로 9.63% 상승했고 거래량은 3100만주다. 서울식품(004410)은 170원으로 2.41% 상승하며 거래량은 2900만주를 기록 중이다. 신성이엔지(011930)는 3.20% 하락, 광전자(017900)는 29.88% 상승, 삼성전자(005930)는 6.87% 상승을 보이고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 GS건설(006360) ▲19.27%, 조일알미늄(018470) ▼4.91%, 수산세보틱스(017550) ▲20.91%, 대영포장(014160) ▲6.06%, 대한해운(005880) ▲1.97%, KEC(092220) ▲5.92%, 진흥기업(002780) ▲8.52%, 일성건설(013360) ▲5.67%, 삼성E＆A(028050) ▲5.26%, 한온시스템(018880) ▲5.38% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 상한가를 기록한 대우건설과 급등한 인스코비(006490)가 있다. 대우건설은 거래대금이 시가총액의 1.71%에 달하며 강력한 매수세를 보이고 있다. 인스코비는 17.56% 상승했으며 거래량은 1300만주를 넘고 있다. 반면 한국ANKOR유전과 흥아해운은 각각 17.60%, 9.63% 상승하며 대규모 매수세가 관찰되고 있다.

전체적인 시장은 혼조세를 보이며 일부 종목은 급등세를 보이는 반면 다른 종목은 급락세를 보이고 있다. 투자자들은 각 종목의 재무 지표와 당일 거래량 등을 고려해 신중한 투자 전략을 세우는 것이 중요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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