[서울데이터랩]‘광전자’ 23.67% 폭등…실시간 상승률 1위

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8일 오전 9시 10분 광전자(017900)가 등락률 +23.67%로 상승률 1위를 차지했다. 광전자는 개장 직후 5분간 634만 498주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1780원 오른 9300원이다.한편 광전자의 PER은 127.40으로 높은 수준을 나타내고 있으며, ROE는 1.77%로 수익성 면에서 상대적으로 낮은 편이다.이어 상승률 2위 SK스퀘어(402340)는 현재가 56만 2000원으로 주가가 12.63% 급등하고 있다. 상승률 3위 두산(000150)은 현재 115만 9000원으로 10.49% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 상승률 4위 한국전력(015760)은 10.15% 상승하며 4만 3950원에 거래되고 있다. 상승률 5위 대한유화(006650)는 9.27%의 상승세를 타고 15만 2000원에 거래되고 있다.6위 코리아써키트(007810)는 현재가 7만 6700원으로 9.26% 상승 중이다. 7위 SK하이닉스(000660)는 현재가 100만 원으로 9.17% 상승 중이다. 8위 한국금융지주(071050)는 현재가 23만 2500원으로 9.15% 상승 중이다. 9위 한진칼(180640)은 현재가 11만 6700원으로 8.86% 상승 중이다. 10위 한미반도체(042700)는 현재가 27만 5000원으로 8.48% 상승 중이다.이 밖에도 삼성전기(009150) ▲8.32%, 대우건설(047040) ▲8.24%, HD현대일렉트릭(267260) ▲8.08%, HD현대(267250) ▲8.03% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]