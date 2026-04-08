[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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8일 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 25.22%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 21만 1000원으로 전 거래일 대비 7.38% 상승하며 급등세를 보이고 있다. 거래량은 422만 4581주를 기록했다.이어 삼천당제약(000250)이 검색 비율 2위를 기록하며 -14.74%의 급락세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 에스케이하이닉스(000660)는 9.61% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 흥구석유(024060)는 개장 초반부터 -17.29%의 하락률로 급락 중이다. 검색 비율 5위 현대차(005380)는 5.60% 상승하며 강세를 보이고 있다.6위 삼성E＆A(028050)는 등락률 8.37%로 상승세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 5.90%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 흥아해운(003280)은 -23.98%의 폭락세를 보이고 있다. 9위 에코프로(086520)는 4.70% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 10위 에스케이이터닉스(475150)는 하락률 -0.17%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▲2.30%, 펄어비스(263750) ▼0.52%, 대한광통신(010170) ▲6.41%, 한화시스템(272210) ▲0.76%, 대우건설(047040) ▲11.53%, LIG넥스원(079550) ▼0.24%, 엘앤에프(066970) ▲0.16%, 풍산홀딩스(005810) ▼0.91%, 한화에어로스페이스(012450) ▼2.73%, 풍산(103140) ▼0.39% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]