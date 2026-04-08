[서울데이터랩]코이즈 30% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]코이즈 30% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-08 09:30
수정 2026-04-08 09:30
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8일 오전 9시 15분 코이즈(121850)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 코이즈는 개장 직후 5분간 11만 9906주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 765원 오른 3315원이다.

한편 코이즈의 PER은 -1.12로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -163.92%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 아이티엠반도체(084850)는 현재가 1만 4920원으로 주가가 29.97% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 앤씨앤(092600)은 현재 1498원으로 29.92% 상한가를 기록하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 피플바이오(304840)는 29.88% 상승하며 978원에 거래되고 있다. 상승률 5위 파인디앤씨(049120)는 29.87%의 상승세를 타고 800원에 거래되고 있다.

6위 CS(065770)는 현재가 3155원으로 29.84% 상승 중이다. 7위 모아데이타(288980)는 현재가 1457원으로 24.42% 상승 중이다. 8위 에이치엠넥스(036170)는 현재가 4760원으로 22.21% 상승 중이다. 9위 캡스톤파트너스(452300)는 현재가 5420원으로 16.68% 상승 중이다. 10위 엠케이전자(033160)는 현재가 1만 8910원으로 16.37% 상승 중이다.



이 밖에도 한국첨단소재(062970) ▲16.00%, 나무기술(242040) ▲13.89%, 현대바이오(048410) ▲13.08%, 서울반도체(046890) ▲12.91%, 사피엔반도체(452430) ▲12.65%, 성호전자(043260) ▲12.44%, 옵티시스(109080) ▲11.72%, 예스티(122640) ▲11.37%, SV인베스트먼트(289080) ▲10.32%, RF머트리얼즈(327260) ▲10.30% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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