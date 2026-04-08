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[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-08 08:45
수정 2026-04-08 08:45
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7일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보이고 있다. 엔비디아(NVDA)는 소폭 상승하며 보합세를 기록했고, 애플(AAPL)은 2% 이상의 하락세를 보였다. 마이크로소프트(MSFT)는 거의 변동이 없었다.

엔비디아는 현재 178.10 달러로 전일 대비 0.26% 상승했다. 애플은 253.50 달러로 2.07% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 마이크로소프트는 372.29 달러로 전일 대비 0.16% 하락했다.

아마존닷컴(AMZN)은 213.77 달러로 0.46% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.82% 상승한 305.46 달러를 기록했다. 알파벳 Class C(GOOG) 또한 상승하며 303.93 달러로 2.11% 상승했다. 브로드컴(AVGO)은 333.97 달러로 6.21%의 두드러진 상승세를 보였다.



이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량 1억 2525만 9612주, 거래대금 220억 달러로 약 32조 9942억 원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.55%에 해당한다. 애플은 거래대금 153억 달러로 약 22조 9400억 원을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.41%였다. 마이크로소프트의 거래대금은 76억 2000만 달러로 약 11조 4048억 원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.28%였다.
정연호 기자
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