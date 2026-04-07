[서울데이터랩]글로본 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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7일 오후 3시 40분 글로본(019660)이 등락률 30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 글로본은 장 중 144만 5935주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 630원 오른 2730원에 마감했다.한편 글로본의 PER은 -40.15로 과거 수익성의 부정적인 측면을 나타내며, ROE는 5.11%로 수익성의 개선 여지가 있는 것으로 보인다.이어 상승률 2위 옵티시스(109080)는 주가가 30.00% 폭등하며 종가 1만 6120원에 상승 마감했다. 상승률 3위 형지글로벌(308100)의 주가는 1222원으로 30.00% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 앤씨앤(092600)은 29.99% 상승하며 1153원에 마감했다. 상승률 5위 모아데이타(288980)는 29.97%의 상승세를 타고 종가 1171원에 마감했다.6위 형지I＆C(011080)는 종가 564원으로 29.95% 상승 마감했다. 7위 캡스톤파트너스(452300)는 종가 4645원으로 29.93% 상승 마감했다. 8위 이노인스트루먼트(215790)는 종가 2045원으로 29.92% 상승 마감했다. 9위 코이즈(121850)는 종가 2550원으로 29.90% 상승 마감했다. 10위 카티스(140430)는 종가 826원으로 29.87% 상승 마감했다.이밖에도 CS(065770) 29.81%, 아크릴(0007C0) 19.33%, 프로이천(321260) 18.37%, 서울반도체(046890) 17.58%, 앤로보틱스(138360) 16.23%, 골드앤에스(035290) 15.94%, 창해에탄올(004650) 15.93%, 네패스(033640) 14.32%, 지에프아이(493330) 13.31%, 덕산하이메탈(077360) 13.23% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “글로본의 상한가 기록은 최근 시장의 긍정적인 분위기와 관련이 있을 수 있으며, 투자자들이 해당 종목에 대한 긍정적인 기대감을 가지고 있을 가능성이 있다”고 밝혔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]