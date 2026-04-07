[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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삼성전자(005930)가 4월 7일 장 마감 5분 만에 20.60%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 19만 6500원으로 전 거래일 대비 1.76% 상승하며 마감했다. 거래량은 2979만 2628주를 기록했다.이어 검색 비율 2위의 삼천당제약(000250)은 하락률 16.02%로 하락 마감했다. 검색 비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 3.39% 상승 마감했다. 검색 비율 4위 한화에어로스페이스(012450)는 상승률 6.00%로 상승했다. 검색 비율 5위 대한광통신(010170)은 6.99% 하락하며 마감했다.6위 삼성E＆A(028050)는 등락률 4.71%로 상승을 기록했다. 7위 현대차(005380)는 0.85%의 등락률로 주가가 소폭 상승했다. 8위 풍산홀딩스(005810)는 15.98%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 대우건설(047040)은 0.23% 소폭 상승 마감했다. 10위 한화시스템(272210)은 3.21% 상승했다.이 밖에도 두산에너빌리티(034020) ▼0.84%, 흥구석유(024060) ▲9.86%, 삼성SDI(006400) ▲0.66%, 에코프로(086520) ▲1.26%, 우리기술(032820) ▼3.16%, 엘앤에프(066970) ▲8.44%, SK이터닉스(475150) ▼5.65%, 펄어비스(263750) ▼4.65%, 삼성전자우(005935) ▲1.39%, LIG넥스원(079550) ▲2.10% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]