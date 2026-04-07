[서울데이터랩] 글로본 30% 상한가…실시간 상승률 1위

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7일 오전 9시 15분 글로본(019660)이 등락률 30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 글로본은 개장 직후 5분간 15만 8861주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 630원 오른 2730원이다.한편 글로본의 PER은 -40.15로 과대평가됐을 가능성을 시사하며, ROE는 5.11%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 없는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 스코넥(276040)은 현재가 451원으로 주가가 29.97% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 이노인스트루먼트(215790)는 현재 2045원으로 29.92% 상한가를 기록하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 CS(065770)는 29.81% 상승하며 2430원에 거래되고 있다. 상승률 5위 모비릭스(348030)는 29.63%의 상승세를 타고 4200원에 거래되고 있다.6위 파라택시스코리아(288330)는 현재가 550원으로 28.21% 상승 중이다. 7위 앤씨앤(092600)은 현재가 1128원으로 27.17% 상승 중이다. 8위 아이에이(038880)는 현재가 163원으로 23.48% 상승 중이다. 9위 와토스코리아(079000)는 현재가 9300원으로 16.69% 상승 중이다. 10위 서울반도체(046890)는 현재가 1만 60원으로 14.84% 상승 중이다.이 밖에도 신도기연(290520) ▲14.81%, 모아데이타(288980) ▲13.32%, 네패스(033640) ▲11.98%, 네오펙트(290660) ▲11.07%, 좋은사람들(033340) ▲10.03%, 아이티엠반도체(084850) ▲9.98%, 코데즈컴바인(047770) ▲9.54%, 진영(285800) ▲9.46%, 빌리언스(044480) ▲9.40%, 뉴온(123840) ▲8.83% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]