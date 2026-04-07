[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 다양한 변동폭

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
6일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승세를 기록한 반면, 다른 종목은 하락세를 나타내며 다양한 변동폭을 보였다.
엔비디아(NVDA)는 0.14% 상승하며 보합세를 유지했다. 애플(AAPL)은 1.15% 상승하며 비교적 안정적인 상승세를 보였다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.16% 하락하며 소폭의 하락세를 기록했다.
아마존닷컴(AMZN)은 1.44% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.43% 상승했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 1.09% 상승했다. 브로드컴(AVGO)은 보합세를 유지하며 0.04% 하락했다.
닫기 이미지 확대 보기
이날 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 거래대금은 273억 달러(약 41조 1264억원)에 달했다. 애플의 거래대금은 189억 달러(약 28조 4580억원)였으며, 엔비디아의 거래대금은 75억 4000만 달러(약 11조 3704억원)를 기록했다. 각각의 시가총액 대비 거래대금 비중은 테슬라 2.06%, 애플 0.44%, 엔비디아 0.17%로 집계됐다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
6일 뉴욕 증시에서 매그니피센트 7의 전체적인 움직임은?