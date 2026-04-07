[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 다양한 변동폭

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6일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승세를 기록한 반면, 다른 종목은 하락세를 나타내며 다양한 변동폭을 보였다.엔비디아(NVDA)는 0.14% 상승하며 보합세를 유지했다. 애플(AAPL)은 1.15% 상승하며 비교적 안정적인 상승세를 보였다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.16% 하락하며 소폭의 하락세를 기록했다.아마존닷컴(AMZN)은 1.44% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.43% 상승했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 1.09% 상승했다. 브로드컴(AVGO)은 보합세를 유지하며 0.04% 하락했다.이날 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 거래대금은 273억 달러(약 41조 1264억원)에 달했다. 애플의 거래대금은 189억 달러(약 28조 4580억원)였으며, 엔비디아의 거래대금은 75억 4000만 달러(약 11조 3704억원)를 기록했다. 각각의 시가총액 대비 거래대금 비중은 테슬라 2.06%, 애플 0.44%, 엔비디아 0.17%로 집계됐다.