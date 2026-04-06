[서울데이터랩]풍산홀딩스 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]풍산홀딩스 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-06 16:11
수정 2026-04-06 16:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


6일 오후 3시 30분 풍산홀딩스(005810)가 등락률 29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 풍산홀딩스는 장 중 112만 7956주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1만 900원 오른 4만 7250원에 마감했다.

한편 풍산홀딩스의 PER은 9.15로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.57%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이다.

이어 상승률 2위 광전자(017900)는 주가가 29.97% 상한가를 기록하며 종가 5790원에 상승 마감했다. 상승률 3위 남선알미늄(008350)의 주가는 2190원으로 21.33% 급등하며 호조를 보였다. 상승률 4위 GS글로벌(001250)은 15.77% 상승하며 3750원에 마감했다. 상승률 5위 알루코(001780)는 13.52%의 상승세를 타고 2705원에 마감했다.

6위 풍산(103140)은 10만 8100원으로 11.67% 상승 마감했다. 7위 조일알미늄(018470)은 종가 1654원으로 16.15% 상승 마감했다. 8위 삼성E＆A(028050)는 종가 4만 4950원으로 10.85% 상승 마감했다. 9위 롯데에너지머티리얼즈(020150)는 4만 5550원으로 12.86% 상승 마감했다. 10위 후성(093370)은 9980원으로 11.88% 상승 마감했다.



이 밖에도 남선알미우(008355) 18.31%, 인스코비(006490) 7.05%, 대한유화(006650) 7.39%, 효성티앤씨(298020) 7.85%, 대영포장(014160) 6.87%, 일진전기(103590) 5.21%, 성문전자우(014915) 6.54%, 동일제강(002690) ▲6.37%, 수산세보틱스(017550) ▲6.25%, 우성(006980) 1.64% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
6일 상승률 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로