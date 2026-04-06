[서울데이터랩]풍산홀딩스 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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6일 오후 3시 30분 풍산홀딩스(005810)가 등락률 29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 풍산홀딩스는 장 중 112만 7956주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1만 900원 오른 4만 7250원에 마감했다.한편 풍산홀딩스의 PER은 9.15로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.57%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이다.이어 상승률 2위 광전자(017900)는 주가가 29.97% 상한가를 기록하며 종가 5790원에 상승 마감했다. 상승률 3위 남선알미늄(008350)의 주가는 2190원으로 21.33% 급등하며 호조를 보였다. 상승률 4위 GS글로벌(001250)은 15.77% 상승하며 3750원에 마감했다. 상승률 5위 알루코(001780)는 13.52%의 상승세를 타고 2705원에 마감했다.6위 풍산(103140)은 10만 8100원으로 11.67% 상승 마감했다. 7위 조일알미늄(018470)은 종가 1654원으로 16.15% 상승 마감했다. 8위 삼성E＆A(028050)는 종가 4만 4950원으로 10.85% 상승 마감했다. 9위 롯데에너지머티리얼즈(020150)는 4만 5550원으로 12.86% 상승 마감했다. 10위 후성(093370)은 9980원으로 11.88% 상승 마감했다.이 밖에도 남선알미우(008355) 18.31%, 인스코비(006490) 7.05%, 대한유화(006650) 7.39%, 효성티앤씨(298020) 7.85%, 대영포장(014160) 6.87%, 일진전기(103590) 5.21%, 성문전자우(014915) 6.54%, 동일제강(002690) ▲6.37%, 수산세보틱스(017550) ▲6.25%, 우성(006980) 1.64% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]