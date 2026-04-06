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[서울데이터랩]4월 6일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-06 16:10
수정 2026-04-06 16:10
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6일 한국거래소에 따르면 풍산홀딩스(005810)는 전 거래일 대비 29.99% 상승한 4만 7250원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. 광전자(017900)는 29.97% 상승한 5790원에 거래를 마쳤다. 남선알미늄(008350)은 전 거래일 대비 18.01% 상승하며 2130원에 장을 마감했다. GS글로벌(001250)은 16.40% 상승한 3690원, 알루코(001780)는 13.93% 상승한 2780원에 각각 거래를 마쳤다.

삼양바이오팜은 전 거래일 대비 24.27% 하락한 8만 800원에 마감하며 코스피 하락률 1위를 기록했다. 화천기계는 15.53% 하락한 5220원에 거래를 마쳤다. 퍼스텍은 13.36% 하락하며 7910원에, 애경케미칼은 12.39% 하락한 1만 2300원에 각각 거래를 마감했다. 진원생명과학은 10.25% 하락한 779원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 2063만 5927주의 거래량을 바탕으로 3.71% 상승했다. SK하이닉스는 300만 989주의 거래량으로 1.14% 상승했다. 삼성전자우는 249만 3044주의 거래량을 기록하며 3.78% 상승했고, LG에너지솔루션은 39만 3045주의 거래량으로 3.51% 상승했다. 한화에어로스페이스는 0.07% 상승했으며 삼성바이오로직스는 0.06% 상승했다. SK스퀘어는 0.83% 상승했고 기아는 0.93% 상승했다. 현대차는 55만 3057주의 거래량을 기록하며 0.42% 하락했고 두산에너빌리티는 204만 217주의 거래량으로 0.93% 하락했다.

이날 코스피 주요 종목들은 전반적으로 상승세를 보였으며 일부 종목은 큰 폭의 상승을 기록했다. 투자자들은 이러한 상승세에도 불구하고 시장의 변동성을 주목하며 신중한 투자 전략을 세울 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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