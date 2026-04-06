[서울데이터랩]제이케이시냅스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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[서울데이터랩]제이케이시냅스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-06 16:10
수정 2026-04-06 16:10
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6일 오후 3시 30분 제이케이시냅스(060230)가 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 제이케이시냅스는 장 중 1230만 4724주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 153원 오른 663원에 마감했다.

한편 제이케이시냅스의 PER은 -1.25로 시장에서 상대적으로 저평가받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -29.96%로 수익성이 매우 낮은 수준임을 나타낸다.

이어 상승률 2위 다날(064260)은 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 7800원에 마감했다. 상승률 3위 CS(065770)의 주가는 1872원으로 30.00% 상한가를 기록했다. 상승률 4위 이노인스트루먼트(215790)는 29.98% 상승하며 1574원에 마감했다. 상승률 5위 한패스(408470)는 29.97%의 상승세를 타고 1만 9170원에 마감했다.

6위 진영(285800)은 2220원으로 29.90% 상승 마감했다. 7위 모비릭스(348030)는 종가 3240원으로 29.86% 상승 마감했다. 8위 프로이천(321260)은 종가 2450원으로 29.84% 상승 마감했다. 9위 보원케미칼(0010F0)은 1만 1070원으로 22.05% 상승 마감했다. 10위 씨엔플러스(115530)는 404원으로 21.32% 상승 마감했다.



이 밖에도 디이엔티(079810) ▲17.62%, 기가레인(049080) ▲16.87%, 미투온(201490) ▲14.70%, 한국첨단소재(062970) ▲14.55% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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