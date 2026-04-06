[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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삼성전자(005930)가 6일 장 마감 5분 만에 16.39%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 3100원으로 전 거래일 대비 3.71% 상승했다. 거래량은 2062만 7571주를 기록했다.이어 검색 비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 1.14%로 상승 마감했다. 검색 비율 3위의 삼천당제약(000250)은 4.63% 하락 마감했다. 검색 비율 4위 대한광통신(010170)은 상승률 6.67%로 상승했다. 검색 비율 5위 삼성SDI(006400)는 3.42% 상승으로 장을 마쳤다.6위 현대차(005380)는 등락률 -0.42%로 횡보를 기록했다. 7위 삼성E＆A(028050)는 12.58%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 풍산(103140)은 12.91%의 급등세로 장을 마무리했다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 0.93% 소폭 하락했다. 10위 대우건설(047040)은 2.97% 상승했다.이 밖에도 SK이터닉스(475150) ▼9.09%, 페니트리움바이오(187660) ▲8.78%, 로킷헬스케어(376900) ▼25.99%, 펄어비스(263750) ▼4.75%, LIG넥스원(079550) ▼5.81%, 흥아해운(003280) ▼7.33%, 한화오션(042660) ▼4.69%, 한미반도체(042700) ▼3.08%, 남선알미늄(008350) ▲18.01%, 우리기술(032820) ▼4.63% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]