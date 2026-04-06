[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 무려 3,115억원 돌파

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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.6일 한국거래소에 따르면 남선알미늄(008350)이 1억 4898만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 2240원으로, 시가총액의 10.77%에 해당하는 막대한 거래대금이 기록되고 있으며 상승률은 24.10%에 이른다. PER은 80.00, ROE는 1.25로 수급과 재무 지표에서 변동성을 보였다. 신성이엔지(011930)는 3610원으로 4.79% 상승하며 거래량 9345만 2793주를 기록하고 있다. 거래대금은 시가총액의 4.50%에 해당한다. PER -106.18, ROE -2.97로 재무 상태가 불안정하다. 조일알미늄(018470)은 1672원으로 17.42%의 급등세를 보이며 6304만 378주가 거래되고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 4.83%로 투자 심리를 자극하고 있다.대우건설(047040)은 1만 7460원으로 3.87% 상승하며 거래량은 2403만 7003주로 집계됐다. 광전자(017900)는 상한가를 기록하며 5790원에 거래되고 있으며 거래량은 2311만 4787주에 달한다. 흥아해운(003280)은 보합세를 보이며 4090원에 거래되고 있고, 알루코(001780)는 13.73% 상승해 2775원에 거래되고 있다. SK증권(001510)은 5.51% 하락세를 보이며 1868원에 거래되고 있다. GS글로벌(001250)은 16.40% 상승해 3690원에 거래된다. 한국ANKOR유전(152550)은 2.03% 하락해 289원에 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼성전자(005930) ▲3.60%, 대영포장(014160) ▲4.16%, KEC(092220) ▼2.72%, 인스코비(006490) 보합, 케이뱅크(279570) ▲7.31%, 삼성E＆A(028050) ▲11.84%, 서울식품(004410) ▼1.18%, 후성(093370) ▲10.43%, 넥스틸(092790) 보합, 대한해운(005880) ▼2.30% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 남선알미늄과 광전자가 각각 24.10%와 29.97% 상승하며 급등세를 보이고 있다. 남선알미늄은 시가총액 대비 거래대금 비율이 10.77%로 시장에서 큰 관심을 받고 있다. 반면 SK증권과 한국ANKOR유전은 각각 5.51%와 2.03% 하락해 주목받고 있다. SK증권의 경우 시가총액 대비 거래대금 비율이 0.57%로 매도세가 강한 상황이다.전체적인 시장은 거래량이 많은 종목들이 상승세를 보이며 활발한 거래가 이뤄지고 있다. 특히 알루미늄 관련 종목들이 강세를 보이며 시장의 주목을 받고 있다. 투자자들은 이러한 흐름 속에서 적극적인 매매를 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]