[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 847억 돌파

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[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 847억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-06 13:37
수정 2026-04-06 13:37
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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보였다.

6일 한국거래소에 따르면 대한광통신(010170)이 6028만 3990주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1만 3420원으로, 시가총액의 4.06%에 해당하는 847억 5780만원의 거래대금과 5.34%의 상승률을 기록하고 있다. 하지만 PER -55.45, ROE -52.05로 재무 지표는 부정적이다. 기가레인(049080)은 2572원으로 25.77% 폭등하며 거래량 5095만 1378주를 기록했다. 거래대금은 1310억 4694만원으로, 시가총액의 5.72%에 해당하는 금액이다. PER -20.58, ROE -23.44로 역시 부정적인 재무 지표를 나타내고 있다.

한국첨단소재(062970)는 4030원으로 12.73% 급등하며 4381만 5451주의 거래량을 기록했다. 에스에너지(095910)는 1910원으로 1.75% 하락하며 1912만 7211주의 거래량을 보였다. 씨엔플러스(115530)는 378원으로 13.51% 급등하며 1896만 5839주가 거래됐다. 한일사료(005860)는 4435원으로 8.04% 상승하며 1831만 5736주의 거래량을 기록했다. 보원케미칼(0010F0)은 1만 400원으로 14.66% 급등하며 1550만 2973주의 거래량을 보였다. 케스피온(079190)은 446원으로 15.25% 급등하며 1490만 2825주가 거래됐다. 빛과전자(069540)는 3305원으로 1.69% 상승하며 1302만 1715주의 거래량을 기록했다. 제이케이시냅스(060230)는 663원으로 상한가를 기록하며 1212만 5464주가 거래됐다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 폴라리스AI(039980) ▲3.51%, 이루온(065440) ▲10.98%, CS(065770) 상한가, 우리로(046970) ▼8.44%, 우리기술(032820) ▼4.40%, 에코플라스틱(038110) ▲3.87%, 유니슨(018000) ▼7.55%, 피노(033790) ▼1.56%, 리튬포어스(073570) ▲11.22%, 미투온(201490) ▲20.25% 등의 성적을 기록했다.

상승률이 높은 종목 중 기가레인은 거래량 5095만 1378주와 거래대금 1310억 4694만원으로 시가총액의 5.72%에 해당하는 활발한 거래를 보이며 25.77%의 폭등세를 기록하고 있다. 반면 우리로는 거래량 901만 8416주, 거래대금 66억 9790만원으로 시가총액의 2.17%를 차지하며 8.44% 하락세를 보이고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 대체로 상승세를 보이며, 일부 종목에 대한 투자자들의 매수세가 강하게 나타났다. 그러나 일부 종목은 하락세를 보이며 시장 내 혼조세를 보여주고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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