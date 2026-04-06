[서울데이터랩]CS 30% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]CS 30% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-06 09:25
수정 2026-04-06 09:25
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6일 오전 9시 15분 CS(065770)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. CS는 개장 직후 5분간 81만 8087주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 432원 오른 1872원이다.

한편 CS의 PER은 -36.71로 마이너스 수치를 기록하며, ROE는 -5.54%로 수익성 개선이 필요할 수 있음을 나타낸다.

이어 상승률 2위 이노인스트루먼트(215790)는 현재가 1574원으로 주가가 29.98% 폭등하고 있다. 상승률 3위 씨엔플러스(115530)는 현재 389원으로 16.82% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 네패스아크(330860)는 16.63% 상승하며 3만 500원에 거래되고 있다. 상승률 5위 심텍(222800)은 15.24%의 상승세를 타고 5만 7100원에 거래되고 있다.

6위 기가레인(049080)은 현재가 2355원으로 15.16% 상승 중이다. 7위 그린리소스(402490)는 현재가 1만 5020원으로 14.13% 상승 중이다. 8위 엔비알모션(0004V0)은 현재가 2만 2500원으로 13.92% 상승 중이다. 9위 리튬포어스(073570)는 현재가 669원으로 13.78% 상승 중이다. 10위 뉴트리(270870)는 현재가 4745원으로 12.98% 상승 중이다.



이밖에도 한국첨단소재(062970) ▲12.59%, 티이엠씨(425040) ▲12.18%, 퀄리타스반도체(432720) ▲11.99%, 피노(033790) ▲11.52% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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