[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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31일(현지시간) 미국 주요 지수들이 강세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 상승세를 기록하며 시장의 긍정적인 흐름을 반영했다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,341.51포인트로 마감하며 전일 대비 1,125.37포인트(2.49%) 올랐다. 하루 거래량은 639,413천주로 집계되었으며, 시작가는 45,541.76포인트, 최고가는 46,383.40포인트, 최저가는 45,480.30포인트였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 21,590.63포인트로 끝나며 795.99포인트(3.83%) 상승했다. 하루 거래량은 1,985,230천주로, 시작가는 21,064.33포인트, 최고가는 21,642.62포인트, 최저가는 21,063.38포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 6,528.52포인트로 마무리하며 184.80포인트(2.91%) 상승했다. 하루 거래량은 3,868,268천주로 나타났으며, 시작가는 6,395.88포인트, 최고가는 6,539.05포인트, 최저가는 6,395.88포인트로 거래되었다.
한편, 다우운송 지수는 18,609.55포인트로 579.97포인트(3.22%) 올랐고, 나스닥 100 지수는 23,740.19포인트로 786.81포인트(3.43%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 7,588.20포인트로 445.86포인트(6.24%) 증가했다.
반면, VIX 지수는 25.25포인트로 5.36포인트(-17.51%) 하락했다. 이는 시장의 변동성이 감소했음을 시사한다. VIX 지수가 20 미만인 경우 안정적인 시장으로 평가되지만, 현재 25.25포인트로 여전히 변동성의 범위 안에 머물고 있다.
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