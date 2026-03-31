[서울데이터랩]리센스메디컬 +67.73% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

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[서울데이터랩]리센스메디컬 +67.73% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-31 16:31
수정 2026-03-31 16:31
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31일 오후 3시 30분 리센스메디컬(394420)이 등락률 67.73%로 상승률 1위로 마감했다. 리센스메디컬은 장 중 2290만 5746주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 7450원 오른 1만 8450원에 마감했다.

한편 리센스메디컬의 PER은 -20.80으로, 이는 기업의 수익성 개선이 필요할 수 있음을 시사한다. ROE는 8.99%로, 이는 기업이 자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 평균적인 수준임을 나타낸다.

이어 상승률 2위 리튬포어스(073570)는 주가가 29.96% 상한가를 기록하며 종가 720원에 상승 마감했다. 상승률 3위 티케이지애강(022220)의 주가는 816원으로 29.94% 상한가를 기록했다. 상승률 4위 모티브링크(463480)는 29.88% 상승하며 8780원에 마감했다. 상승률 5위 멕아이씨에스(058110)는 29.83%의 상승세를 보이며 종가 3460원에 마감했다.

6위 프로이천(321260)은 종가 2055원으로 29.73% 상승 마감했다. 7위 강원에너지(114190)는 종가 1만 5610원으로 26.29% 상승 마감했다. 8위 케이엔더블유(105330)는 종가 8950원으로 19.02% 상승 마감했다. 9위 피제이메탈(128660)은 종가 3630원으로 18.05% 상승 마감했다. 10위 셀레믹스(331920)는 종가 1만 2620원으로 17.72% 상승 마감했다.



이 밖에도 하이드로리튬(101670) 15.72%, 지엔코(065060) 14.80%, 온코크로스(382150) 14.31%, 비케이홀딩스(050090) 13.60%, 액스비스(0011A0) 13.54%, 에이전트AI(060900) 12.75%, 삼미금속(012210) 12.40%, 프리시젼바이오(335810) 11.62%, 국일신동(060480) 10.82%, 포커스에이아이(331380) 10.45% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

한 증권 전문가는 리센스메디컬의 급격한 주가 상승은 회사의 미래 성장 가능성과 시장의 기대를 반영한 결과일 수 있다고 분석했다. 특히 최근의 기술 혁신과 관련된 긍정적인 뉴스나 시장의 수요 변화가 이러한 주가 흐름에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 설명했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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