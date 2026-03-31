[서울데이터랩]SK증권우 29.98% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]SK증권우 29.98% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-31 16:31
수정 2026-03-31 16:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


31일 오후 3시 35분 SK증권우(001515)가 등락률 29.98%로 상승률 1위로 마감했다. SK증권우는 장 중 355만 8539주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1490원 오른 6460원에 마감했다.

한편 SK증권우의 PER은 807.50으로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 정보가 부족하여 정확한 수익성 판단이 어렵다.

이어 상승률 2위 남선알미우(008355)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 1만 6650원에 마감했다. 상승률 3위 조일알미늄(018470)의 주가는 1609원으로 29.97% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 남선알미늄(008350)은 29.96% 상승하며 1800원에 마감했다. 상승률 5위 삼아알미늄(006110)은 29.89%의 상승세를 타고 종가 4만 200원에 마감했다.

6위 흥아해운(003280)은 종가 3980원으로 29.85% 상승 마감했다. 7위 알루코(001780)는 종가 2655원으로 23.78% 상승 마감했다. 8위 STX그린로지스(465770)는 종가 7150원으로 18.18% 상승 마감했다. 9위 한국주강(025890)은 종가 1956원으로 9.40% 상승 마감했다. 10위 삼성E＆A(028050)는 종가 3만 5700원으로 7.37% 상승 마감했다.



이밖에도 대한해운(005880) 5.97%, 대한조선(439260) 5.41%, 만호제강(001080) 5.38%, 한일철강(002220) 5.21%, 태원물산(001420) 4.86%, 경동나비엔(009450) 4.83%, 에스엠벡셀(010580) 4.61%, CJ CGV(079160) 4.12%, KR모터스(000040) 3.47%, 에이피알(278470) 3.37% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 SK증권우의 높은 등락률에 대해 “증권주는 일반적으로 시장의 변동성에 민감하게 반응하며, SK증권우는 최근의 시장 변화에 따라 투자자들의 주목을 받았을 가능성이 크다”고 설명했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
31일 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로