[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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삼성전자(005930)가 3월 31일 장 마감 5분 만에 16.34%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 16만 7200원으로 전 거래일 대비 5.16% 하락했다. 거래량은 3538만 3864주를 기록했다.이어 검색 비율 2위의 삼천당제약(000250)은 하한가로 거래를 마감했다. 검색 비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 7.56% 하락했다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 2.55% 하락했다. 검색 비율 5위 현대차(005380)는 5.11% 하락했다.6위 한화솔루션(009830)은 등락률 1.50%로 상승을 기록했다. 7위 펄어비스(263750)는 2.07%의 등락률로 상승했다. 8위 삼성SDI(006400)는 1.09% 하락했다. 9위 삼성E＆A(028050)는 7.37% 상승 마감했다. 10위 한화오션(042660)은 1.69% 상승했다.이 밖에도 우리기술(032820) ▼5.56%, 휴림로봇(090710) ▼15.16%, 한미반도체(042700) ▼3.65%, 알테오젠(196170) ▼3.67%, SK이터닉스(475150) ▼6.22%, 대우건설(047040) ▼10.32%, 리센스메디컬(394420) ▲67.73%, 에코프로(086520) ▼4.91%, NAVER(035420) ▼2.66%, 애경케미칼(161000) ▼7.29% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]